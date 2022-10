Domani, martedì 1° novembre, l’associazione I Baldi organizza la tradizionale “Castagnata lamporese”, giunta alla sua dodicesima edizione. La distribuzione delle castagne inizierà alle 10.30. Sarà inoltre presente un banchetto con miele e vin brulè. Durante tutta la giornata gli organizzatori esporranno anche una famosa cabina telefonica inglese, che potrà essere usata per scattare foto ricordo. La distribuzione delle castagne continuerà fino a sera, o fino a esaurimento scorte. L’iniziativa si terrà in piazza Deva; in caso di maltempo verrà spostata al campo sportivo.

