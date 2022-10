Castagnata!

Sino dagli albori gli esseri umani si sono alimentati di castagne e ghiande. Con l’espansione delle coltivazioni di castagni da parte dei romani, il suo frutto diventò una delle basi alimentari della popolazione. Iniziò a venir consumato fresco, secco, o macinato per fare farina. Dalla fine del XVIII secolo con la diffusione del mais e della patata ridussero la sua importanza anche nell’alimentazione contadina. Domenica 23 ottobre la Pro Loco di Favria promuove l’appuntamento annuale della castagnata con la distribuzione delle caldarroste in piazza della Repubblica, davanti al palazzo Municipale, servite tradizionalmente nel classico cartoccio. La sempre attiva e operosa Pro Loco con il patrocino del Comune di Favria organizza una castagnata con distribuzione castagne, polenta concia e frittelle di mele, possibilità di asporto dalle ore 12,00 cucinate dalle supercuoche della Pro Loco e distribuite dai volontari. Alle ore 14, inizio castagnata allietata dai balli Occitani con Li Barmenk. Le danze occitane sono l’espressione più viva della cultura di una terra dagli ambiti sovranazionali, costituitasi culturalmente a partire dall’anno mille, culla delle tradizioni celtiche al seguito delle popolazioni ivi insediatisi nei tempi più antichi. Tutto suonato in maniera magistrale e coinvolgente dal vivo da Li Barmenk in piazza durante la castagnata. Inoltre durante l’evento festa sui pattini ed esibizione degli agonisti della Lions Skate e per tutta la durata dell’evento intrattenimento con il “pozzo di don Massimo” per tutti i bambini. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione cell 3280284178 – 3457248477. Affrettatevi perché le castagne, polenta concia, frittelle di mele andranno a ruba! Venite numerosi domenica 23 ottobre a Favria perché assaporerete il fascino delle atmosfere autunnali. Che bel mistero le castagne custodite dentro un guscio riccio e spinoso, e dentro un frutto dolce e gustoso! Fuori dal guscio possiedono un mantello e una camicia e hanno la pelle bella e liscia. Solo domenica 23 ottobre a Favria potrete assaporare le gustose castagne dal sapore autunnale.

Favria, 20.10.2022 Giorgio Cortese

