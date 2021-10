La temporanea, ma ormai alquanto permanente, chiusura del cinema e teatro Politeama di via Orti, non ha lasciato indifferenti i chivassesi. In molti infatti, stanno puntando il dito contro l’attuale amministrazione guidata da Claudio Castello e in particolare verso la vicesindaca Tiziana Siragusa, delegata a sport e tempo libero, da più fronti accusata molto spesso di inerzia.

Ne abbiamo parlato con alcuni esponenti della minoranza, Claudia Buo e Marco Marocco, capigruppo rispettivamente di LiberaMente e Movimento 5 Stelle in consiglio comunale. Negli ultimi mesi, l’azione congiunta dei due gruppi, anche con la collaborazione dell’Unione Civica [...]