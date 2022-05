“Poca predisposizione dei giovani ad imparare e a cercare un lavoro”. A dichiararlo non è un imprenditore qualsiasi, ma nientepopodimenoche Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Torino e Confcommercio Piemonte. Coppa non ha dubbi: condivide le preoccupazioni e il pensiero di Alessandro Borghese e Flavio Briatore.

Facciamo un passo indietro.

“Sarò impopolare, ma non ho alcun problema nel dire che lavorare per imparare non significa essere per forza pagati” così lo chef Alessandro Borghese in un’intervista al Corriere della Sera, parlando della difficoltà di trovare nuovi collaboratori nel settore della ristorazione.

Lo chef, figlio [...]