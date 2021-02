CASELLE. Un nuovo agente ha preso servizio nell’organico del comandante Teppa

Nuovo agente di polizia locale a Caselle. Si tratta di Roberto Regis, classe 1988. E’ residente a San Maurizio e vanta una ricca esperienza lavorativa maturata anche all’estero. Ha infatti prestato servizio per otto anni in Inghilterra, quattro dei quali nella polizia del Sussex, presso i dipartimenti [...]



