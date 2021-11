CASELLE TORINESE. “Nessuno come loro, nessuno più di loro”. Questo il titolo della serata che si è tenuta sabato 27 novembre, a Caselle, per quella che è stata una giornata dedicata al ruolo del volontariato durante la pandemia, interamente organizzata dall’Amministrazione Comunale di Caselle e che ha voluto “rendere omaggio e merito a coloro che, durante i primi drammatici e complicati mesi di pandemia e anche nelle fasi successive, hanno dedicato anima e corpo al prossimo in difficoltà”, hanno spiegato gli amministratori locali, con in testa il sindaco Luca Baracco.

Hanno partecipato [...]