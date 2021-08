CASELLE TORINESE. Torna “Healthy Summer”, la manifestazione promossa dall’Assessorato allo Sport del Comune di Caselle per l’estate 2021. Dopo la pausa di agosto, ancora due appuntamenti con le proposte sportive e ludico-motorie per tutte le età, senza prenotazione e totalmente gratuite. Il tutto al motto di “Rimettiamoci in forma ed in moto. Insieme”.