CASELLE TORINESE – Da biglietto da visita del degrado a luogo principe del risparmio ambientale. Quella porzione di via Vernone dove fino a pochi giorni fa sorgeva un bar, entro il 2022 cambierà totalmente aspetto.

Nei giorni scorsi è stato infatti abbattuto il vecchio bar che da anni era presente a Caselle. Qualche giorno fa, ruspa e mezzo per la rimozione dei detriti sono entrati in azione, rimuovendo quella che ormai era diventata una struttura fatiscente, visto che il locale era chiuso da un paio d’anni ed in passato era stato [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.