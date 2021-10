CASELLE TORINESE- Aiutare il prossimo in difficoltà. Ovunque tu sia. E’ una delle tante peculiarità di un volontario della Croce Rossa.

E se il prossimo in difficoltà si trova a Bordeaux, in Francia, dove tu stai studiando per la seconda laurea, e decidi di arruolarti nella Croix Rouge per dare un aiuto tangibile durante la pandemia, allora meriti di diventare “Cittadino Europeo”. E’ questo il prestigioso traguardo conseguito da Andrea Borello, giunto secondo nel premio che ogni anno conferisce il Parlamento Europeo a persone che si sono particolarmente distinte.