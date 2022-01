È stato autorizzato dal Ministero della Transizione Ecologica l’intervento previsto da Terna a Caselle Torinese, nella Città Metropolitana di Torino, per la realizzazione di due nuove linee elettriche in cavo a 132 kV.Autorizzati nuovi collegamenti in cavo per 3,2 km di linee

Con un investimento di 4,4 milioni di euro, Terna provvederà alla realizzazione di due collegamenti interrati lunghi complessivamente 3,2 km.

L’intervento permetterà di connettere la nuova Cabina Primaria “Caselle”, del distributore locale, all’esistente elettrodotto a 132 kV Ciriè – Venaria migliorando la qualità e l’efficienza della rete locale anche in previsione dello sviluppo commerciale [...]