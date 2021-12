CASELLE TORINESE. Anche quest’anno l’Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti (A.P.R.I.-onlus) aderirà alla campagna di raccolta fondi di Telethon, la maratona televisiva finalizzata a promuovere la ricerca scientifica contro le malattie degenerative di origine genetica.

Lo stand APRI sarà allestito nella galleria commerciale del Bennet di Caselle, sabato 18 e domenica 19 dicembre, dalle ore 10 alle 19. Saranno disponibili i gadget ufficiali della manifestazione: cuori di cioccolato, tazze, magliette, sciarpe, palloncini, ecc.

“La nostra associazione – dichiara il presidente APRI-onlus Marco Bongi – si occupa specificamente di combattere la retinite pigmentosa e le maculopatie giovanili. Si tratta di patologie gravi, a tutt’oggi considerate incurabili, che conducono, in molti casi, alla cecità assoluta. Il Telethon sta sostenendo in Italia alcuni progetti di ricerca proprio in questo campo”.

Sono dunque invitati tutti i cittadini a visitare lo stand dove si potrà ritirare, fra l’altro, anche una copia gratuita della rivista di APRI-onlus “Occhi Aperti”.

Chi non potesse recarsi allo stand potrà comunque contattare l’associazione che provvederà ad organizzare una consegna domiciliare degli oggetti desiderati.

Per ulteriori informazioni: tel. 360 – 77.19.93.

