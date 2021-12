CASELLE TORINESE. Sospetta fuga di gas, chiuso l’hub vaccinale

CASELLE TORINESE. Hub vaccinale chiuso, oggi, all’aeroporto di Caselle, per una sospetta fuga di gas. Per precauzione, il centro vaccini anti Covid è stato chiuso mentre i vigili del fuoco hanno tentato di risalire alla perdita, dal momento che l’odore di gas è stato segnalato anche in alcuni Comuni vicini.

Le persone prenotate per la vaccinazione sono state dirottate dai medici dell’Asl To4 negli hub di Ciriè e Balangero. Salvo ulteriori imprevisti il centro di Caselle riaprirà regolarmente domani mattina.

