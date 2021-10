Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Tragedia nella mattinata di domenica in strada Aeroporto a Caselle Torinese, all’incrocio con via Mappano, tra il ristorante e la sede dell’Asl To4. Un uomo di 60 anni, di Settimo Torinese, è morto stroncato da un malore mentre era in bicicletta assieme al figlio.