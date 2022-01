CASELLE TORINESE. Sono stati identificati dalla polizia i due no-vax che ieri pomeriggio hanno bloccato per circa un’ora l’attività del centro vaccinale dell’aeroporto di Caselle.

Residenti a Rivoli e Chieri, si sono presentati come normali pazienti per la vaccinazione ma, una volta di fronte ai medici, hanno iniziato a creare scompiglio, chiedendo lumi sui possibili effetti collaterali del vaccino e invitando il personale sanitario a firmare i moduli per assumersi la responsabilità del trattamento.

Ai medici, fallito il tentativo di calmare i due contestatori, non è rimasto altro che chiamare le forze dell’ordine. I due sono [...]