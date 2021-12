CASELLE TORINESE. Il Covid decima la Polizia Municipale. Tra il covid e il comando di polizia municipale di Caselle non scorre buon sangue. Perché se un anno fa il comandante Alessandro Teppa era stato colpito dal virus e costretto al ricovero in ospedale e ad una lunga riabilitazione – con tanto di test sierologico per tutto palazzo civico, che era stato a contatto con lui – adesso arriva la notizia che tre agenti sono risultati positivi e altri sette sono in quarantena fiduciaria in attesa del tampone molecolare. E tra i sette [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.