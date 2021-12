CASELLE TORINESE. Non vi è maggior ricchezza del mettersi in ascolto ed al servizio di chi, di questi tempi, non si sente parte integrante della comunità.

Ora più che mai, dopo quasi due anni di isolamento, ai giovani e giovanissimi spetta questa realtà.

Allora quale migliore occasione per uscire ed andare al Parco?

Luogo che da sempre rappresenta il momento della spensieratezza e della libertà di emozione e di pensiero, esattamente quello che rappresenta il Prato della Fiera per i casellesi.

L’11 dicembre 2021, E.S.C.I “Energia, sociale, cultura e innovazione” nuova associazione casellese rappresentata da Sadina Rama in collaborazione con l’Assessorato al Tempo Libero nella persona di Angela Grimaldi si dedicheranno ai più giovani durante due momenti della giornata, pomeriggio e sera per farli sentire parte attiva della comunità.

Il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00, i più piccoli si immergeranno nell’atmosfera del Fanta Parco con l’obiettivo di promuovere il rapporto con la natura attraverso il gioco e l’attività motoria con la partecipazione di artisti, giocolieri, elfi in mezzo ad un paesaggio natalizio con un incontro speciale con Babbo Natale al quale potranno anche consegnare le loro letterine. Un modo di riproporre ai bambini la bellezza della partecipazione alla vita sociale nel Parco della nostra comunità.

Valley By Night andrà in scena dalle 19.00 alle 00.00, un’opportunità per dare spazio e ascolto alle espressioni artistiche/musicali dei giovani del territorio e farli sentire parte attiva della comunità.

I partecipanti si sfideranno in “round” 1 contro 1 di fronte ad una giuria che dovrà decidere il migliore di tutto il contest. Il vincitore avrà la possibilità di registrare il suo primo singolo con tanto di videoclip presso il Milligan Studios di Ciriè.

L’associazione E.S.C.I. con l’Assessorato al Tempo Libero insieme al Comune di Caselle Torinese vogliono dimostrare a ragazzi delle zone periferiche che si possono mettere in campo anche iniziative di ampio respiro.

Il Milligan Studios ha anche un’importante parte nell’aver convinto artisti significativi del mondo del Rap Italiano come Alessandro Vacca a far parte della giuria per consolidare quell’idea che anche le città periferiche possano dire la loro.

Quindi non esitare, noi ti aspettiamo al Parco!

