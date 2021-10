CASELLE TORINESE. L’hanno voluta chiamare “Caselle Riparte”. E’ la manovra sul Welfare decisa da Palazzo Civico nei giorni scorsi a sostegno delle famiglie e delle imprese del territorio.

Quattro bandi per contributi economici per mensa, pre/post scuola, scuolabus, abbonamento trasporto studenti, corsi sportivi e culturali, rette asilo nido, rate affitto non versate e contributo anziani per luce, acqua e gas.