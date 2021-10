Ascolta l'Audio Dell'Articolo

CASELLE TORINESE. I carabinieri della locale Stazione hanno arrestato tre persone per furto in abitazione. Lo scorso martedì tre nomadi, di 19, 20 e 31 anni sono entrati in casa di una 84 enne in pieno giorno e hanno rubato 110 euro in contanti.

La proprietaria, che non era in casa in quel momento ma si trovava dai suoi vicini, si è accorta della presenza di persone nella propria abitazione e ha chiamato i carabinieri. L’immediato [...]