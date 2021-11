CASELLE TORINESE. Colisée Italia, filiale italiana del Gruppo francese Colisée, tra i principali operatori multinazionali nella gestione di residenze e servizi alla persona per la terza età, ha acquisito la residenza Nuovo Baulino di Caselle Torinese.

L’acquisizione della struttura, che dispone di 120 posti letto suddivisi tra le diverse fasce di intensità assistenziale oltre a un Nucleo Alzheimer Temporaneo e un centro diurno per Alzheimer da 20 posti, rappresenta per il gruppo Colisée, multinazionale francese attiva nella gestione di residenze e servizi alla persona per la terza età, con oltre 26.000 posti letto tra Francia, [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)