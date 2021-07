CASELLE TORINESE. Dal 26 luglio all’8 agosto sarà chiusa al traffico l’uscita della superstrada Torino-Caselle in direzione Torino-piazza Rebaudengo per consentire la prosecuzione dei lavori di connessione dell’ultimo tratto di viale della Spina al raccordo autostradale.

login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

I veicoli diretti in centro città saranno dunque deviati verso l’uscita Cenisia-Madonna di Campagna e per chi è diretto verso piazza Rebaudengo è consigliato percorrere il controviale di corso Grosseto, svoltare a destra in via Ala [...]