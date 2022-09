Il 10eLotto premia il Piemonte con vincite complessive per 150mila euro: come riporta Agipronews, la più alta, un 9 Doppio Oro da 100mila euro, è stata centrata a Torino, mentre a Caselle Torinese si festeggia con un 9 Oro da 50mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,6 miliardi dall’inizio dell’anno.

Festa al Lotto in Piemonte: come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Rivoli, in provincia di Torino, ha centrato una vincita da oltre 130mila euro sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 784,7 milioni dall’inizio dell’anno.

