CASELLE. Tolleranza zero per chi sporca con i propri cani in giro

Tolleranza zero per chi non raccoglierà le deiezioni dei propri cani. E’ il nuovo imperativo a Caselle, dopo un intenso confronto fra Amministrazione Comunale e Polizia Municipale. Soprattutto a seguito delle tante segnalazioni e delle tante proteste dei residenti, stufi di dover fare le gimcane sui marciapiedi [...]



