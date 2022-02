Lunedì sera Stefano Oggiano è stato riconfermato alla guida del Partito Democratico di Caselle.

Un passaggio già annunciato che, però, non scioglie i nodi intorno al candidato Sindaco della coalizione di centrosinistra.

Sono ancora tanti, infatti, i nomi in campo: l’ex Sindaco Giuseppe Marsaglia, gli attuali assessori della giunta Baracco, Paolo Gremo e Angela Grimaldi, Sonia Fava (di Io per Caselle) e, non ultima, Mara Milanesio.

Nelle settimane precedenti pare che lo stesso Marsaglia abbia “lanciato” la sua campagna elettorale in giro per la città, parlando di una lista in grado di raccogliere consenso da [...]