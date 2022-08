Nei primi 100 giorni di governo molti amministratori promettono di tutto: pulizia, progetti, idee e tanto altro.

Ma a Caselle no, le cose vanno diversamente: a quasi 80 giorni dalle elezioni il (di nuovo) Sindaco Giuseppe Marsaglia è riuscito a portare a casa la creazione di una mascotte, Gaudenzio.

Mica pizza e fichi direbbe qualcuno, una mascotte?! Ci rendiamo conto?! Per non parlare dei grandi benefici che questo pupazzo (sarà pagato? Non è chiaro) porterà alla città, ai casellesi.

Non è uno scherzo, tutto è scritto in una delibera di giunta del 26 luglio che parla [...]