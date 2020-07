CASELLE. Presunta truffa: pioggia di telefonate in Comune

I mesi estivi sono quelli dove aumentano i casi di truffe.

L’ultima è quella avvenuta a Caselle, dove da giorni a Palazzo Civico sta ricevendo telefonate su telefonate da parte di residenti che denunciano di aver ricevuto, a loro volta, chiamate da persone che si sono qualificate come “incaricati” del Comune di Caselle che chiedevano informazioni sulle linee elettriche e sui contratti in corso per l’erogazione dell’energia elettrica.