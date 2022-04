Giovedì dall’assemblea degli iscritti è arrivata l’ufficialità: il vice sindaco uscente, Paolo Gremo guiderà la lista del Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. Già assessore dal 2002 al 2007 (con Marsaglia) e poi in giunta nelle ultime due amministrazioni Baracco prima come assessore e infine come vicesindaco.

Toccherà a lui, dunque, raccogliere l’eredità del Sindaco uscente, Luca Baracco.

Eppure, giovedì sera, in Sala Giunta, per l’assemblea del Pd non c’erano tutti: erano infatti presenti 33 votanti su un totale di 65 iscritti.

La trentina di assenti, da quel che si dice, avrebbe scelto [...]