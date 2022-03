Qualche minuto fa il Endrio Milano ha diffuso un comunicato.

“Si fa sempre più insistente, in Città, – spiega – la voce secondo la quale l’attuale assessora Angela Grimaldi sarà candidata alla carica di Sindaca, nelle ormai vicine elezioni comunali di primavera. Voglio essere il primo a congratularmi con la signora Grimaldi per la Sua candidatura. Come candidato sindaco, giudico positivamente che finalmente l’Amministrazione uscente sia in campo con la più autorevole rappresentante. Essendoci in campo almeno tre candidati: Endrio Milano, Andrea Fontana, Angela Grimaldi possiamo offrire ai nostri concittadini un confronto aperto, leale e costruttivo per favorire la più ampia partecipazione delle persone”.