Continua a far discutere in città la scelta dell’ex Sindaco, Giuseppe Marsaglia, di abbandonare il Partito Democratico e correre da solo (con una sua lista) per diventare Sindaco.

Una decisione che gli comporterà, come annunciano i vertici torinesi, l’espulsione dal Pd.

L’ex primo cittadino, infatti, giovedì 7 avrebbe dovuto partecipare alla “conta” interna (assemblea degli iscritti) al Pd per la scelta del candidato Sindaco. 3 nomi in ballo: Angela Grimaldi, Paolo Gremo (assessori uscenti della giunta Baracco), e lo stesso Marsaglia.

Uno scenario che, molto probabilmente, avrebbe visto una “alleanza” tra Gremo e Grimaldi ai danni proprio [...]