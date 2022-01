La condanna di Marsaglia può essere un intoppo? “No – risponde Stefano Oggiano – è solo un infortunio che può capitare ad un qualunque Sindaco, solo chi non fa non sbaglia”.

Parole come pietre quelle del segretario del Pd casellese che “ammette” nella corsa per la successione a Luca Baracco (che tra poco terminerà il suo secondo mandato) anche l’ex primo cittadino.

Da settimane, ormai, il nome che si fa, insistentemente, nel centrosinsitra casellese è quello di Giuseppe Marsaglia, già Sindaco dal 2002 al 2012. Insomma, una vecchia conoscenza della politica locale che, però, negli [...]