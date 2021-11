CASELLE TORINESE. “Lo Stato danneggia le vittime di mafia, non le difende. Esiste una legge, ma solo su carta, praticamente noi non abbiamo nessun aiuto tantomeno un risarcimento”. A ribadirlo è Mauro Esposito ingegnere e architetto di Caselle Torinese, vittima di mafia. Mauro ha denunciato per la prima volta la ‘ndrangheta nel 2010.

“Sono passati più di dieci anni da quella prima denuncia (dopo ce ne sono state delle altre ndr), ma io non sono ancora stato risarcito, anzi lo Stato mi chiede di versare dei soldi”. Esposito ha il suo studio Me Studio a [...]