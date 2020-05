CASELLE. Linea Sadem: tornano le proteste dei pendolari

Sembra ieri quando i tanti pendolari di Caselle e Borgaro, che fruiscono della linea Sadem, festeggiavano una prima importante vittoria: il miglioramento delle corse nella fascia oraria tra le 17.15 e le 19.15, con la cancellazione delle corse “Express” delle 17.30, 18 (compreso quello delle 18.10 partenza da Torino Lingotto) e 19, con partenza da piazza Carlo Felice, per lasciare spazio alle corse locali in partenza ogni quindici minuti.

Ora però, i problemi sono tornati ad essere importanti. E questo a causa del Coronavirus e alle normative vigenti per contenere la sua diffusione, con nessuna persona in piedi, solo posti seduti ma in modo alternato. Riducendo così drasticamente la possibilità di fruizione dei mezzi stessi.

E i pendolari hanno già iniziato a protestare, visto che le corse sono state ridotte e, con il taglio drastico e obbligatorio dei posti, ci vorrebbero ancora più autobus: doppi, tripli, quadrupli.

Una situazione che è già nelle agende dei sindaci di Borgaro e Caselle, Claudio Gambino e Luca Baracco: “Purtroppo siamo ancora in piena fase emergenziale e anche il sistema trasportistico locale deve fare i conti con le nuove modalità imposte da Governo e Regione per permettere l’utilizzo di tram e autobus, compresi quelle delle compagnie private. Certo, l’utenza ha già mosso le prime rimostranze in merito all’attuale situazione e quanto prima proveremo ad avere un incontro con l’Agenzia per la Mobilità Piemontese per capire se ci sono margini per poter tornare almeno alla situazione pre emergenza. Senza però illudere nessuno, visto che stiamo vivendo un periodo delicato e complesso, in continua evoluzione. L’auspicio è che Regione, e di riflesso Città Metropolitana, provino a studiare delle soluzioni che vadano sempre più incontro alle istanze dell’utenza che quotidianamente si sposta fruendo dei servizi di Sadem”, commentano.

Commenti