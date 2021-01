CASELLE. La storia di Michele, primo operatore aeroportuale in carrozzina

Michele Santarella, 61 anni, residente a Rivoli, ora è pensionato ma per 25 anni ha lavorato all’aeroporto Sandro Pertini di Caselle nell’area Assistenza Passeggeri. La sua potrebbe essere la storia di un normale dipendente aeroportuale, non fosse che nel 1960 Michele contrasse la poliomielite e per un [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti