CASELLE. Il Lions Club di Dinatale non si ferma mai

Il Lions Club Caselle Torinese Airport non ha mai smesso un solo istante di pensare ad organizzare iniziative per aiutare il prossimo. E questo nonostante la pandemia e il lockdown.

E Stefano Dinatale, stimato medico di base casellese, presidente del Lions dal 1 luglio, ha già concretizzato alcune delle idee pensate nei mesi scorsi.

A partire dal mese di luglio, quando grazie alla psicologa Patrizia Multari, nello studio del dottor Dinatale a Caselle, si sono organizzati incontri con la cittadinanza, per parlare dei problemi di solitudine, delle paure, dei mesi passati a casa. Così come ad agosto sono state organizzate le visite odontoiatriche gratuite nello studio dentistico Sangrato a Caselle.

E in attesa della cerimonia di passaggio delle consegne, che sancirà di fatto l’inizio della presidenza di Stefano Dinatale, prevista per il 18 settembre al Jet Hotel di Caselle, questo sabato, in occasione del Settembre Casellese, il Lions ha dato una grande mano nell’organizzazione dell’“Healty Summer”, una camminata lungo la Stura, pic-nic e proiezione del film “Oceania”, che si terrà per gran parte all’interno del campo del Caselle Calcio e nella zona ad esso limitrofa.

E, ancora, il 26 settembre sera, al Palatenda del Prato della Fiera, si terrà l’esibizione della danzatrice druentina Virginia Di Carlo, nell’ambito dei festeggiamenti della Giornata dello Sport.

Il giorno dopo, domenica 27 settembre, si terrà – seppur in forma ridotta – la “Giornata del Cuore”, organizzata dalla Filmar.

Infine, martedì 29 settembre sarà tempo delle visite audiometriche, sempre nello studio del dottor Dinatale, in via Roma 19.

“Essere lions vuol dire questo e molto altro ancora. Sono stati mesi molto difficili per tutti, anche per me come medico di base. Adesso tutti noi abbiamo voglia di ripartire e di proseguire a fare del bene al prossimo. Così come abbiamo continuato a fare durante i mesi più duri di questa pandemia”, commenta il dottor Dinatale.

