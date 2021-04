CASELLE. Il Covid si è portato via Fiorentina, madrina di bandiera dell’Anpi

CASELLE. Il Covid si è portato via Fiorentina, madrina di bandiera dell’Anpi. Quando la città era chiamata a partecipare alle commemorazioni cittadine, in particolar modo il 25 aprile piuttosto che il 1 febbraio, in occasione dell’Eccidio del Prato della Fiera, Fiorentina Crosetto diceva “presente”. Sì, con quella [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti