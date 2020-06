CASELLE. I parco giochi aprono dopo il 15. Anche a Mappano

Se a Borgaro sono già stati riaperti, a Caselle e Mappano, i parchi, le aree picnic e altri spazi aggregativi riapriranno almeno dopo il 15 giugno.

Lo hanno deciso, con due distinte ordinanze, i sindaci Luca Baracco e Francesco Grassi. I due primi cittadini, infatti, vogliono andare ancora con i piedi di piombo ed evitare che tutti gli sforzi fatti fino ad ora vengano sperperati con una riapertura anticipata.

“Non c’è chiarezza attorno alle aree gioco comunali. Il Governo e la Regione non sono state così precise in merito, soprattutto sul tema della sanificazione degli stessi giochi. E poi, diciamocela tutta, come si fa a pensare di riuscire a trattenere i bambini, dopo così tanti mesi bloccati in casa? Fossi un bambino fare il diavolo a quattro per giocare ripetutamente sulle altalene o sugli scivoli. Anche in una recente riunione con la Città Metropolitana, noi sindaci abbiamo chiesto un protocollo unico, con linee guida condivise. Che andassero bene anche per i Centri Estivi. Al momento, però, non c’è nulla di certo in merito. E allora abbiamo preferito attendere ancora”.

L’ordinanza prevede anche la chiusura fino al 15 giugno dell’area picnic di Borgata Francia.

A Mappano, invece, Grassi ha chiusi i parchi gioco, i campi da basket, calcetto, fitness e pattinaggio, la struttura coperta di piazza Papa Giovanni Paolo II, fino alla mezzanotte del 15 giugno.

“Vogliamo evitare gli assembramenti di persone, perchè come Comune diventa dura far rispettare il distanziamento. Non abbiamo il personale per poterlo fare. Sono stati fatti molti sforzi fino a oggi. Dobbiamo continuare a rispettare queste poche regole che servono per non incappare nuovamente in focolai e aumento dei positivi”, conclude Grassi.

