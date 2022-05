A poco più di 10 giorni dalle elezioni Fontana, Gremo, Marsaglia e Milano parlano dei loro progetti, di cosa funziona e cosa no in città

Andrea Fontana

“Voglio cancellare gli ultimi 20 anni di immobilismo”

Perché ti candidi?

Per il bene di Caselle, perché Caselle così non va bene. Caselle così non piace a me e quasi a nessuno. Ha tantissime criticità è come se fosse passata attraverso un terremoto senza che ci fosse stato davvero. C’è una città da ricostruire sotto il punto di vista sociale, politico, dopo 20 anni di immobilismo.