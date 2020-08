CASELLE. Healthy Summer 2020: buona la seconda

Buona la seconda. L’evento “Healthy Summer 2020” va alla pausa di metà estate con un buon riscontro da parte della cittadinanza e delle associazioni del territorio.

E gli organizzatori – Asd Filmar, Piscina Grace, Usd Caselle Calcio, Caselle Volley, Oratorio, Lions Club Caselle Airport – con la preziosa collaborazione dell’Assessorato allo Sport, hanno già dato l’ok per ripetere l’evento il 12 e 19 settembre. Per stare ancora di più a contatto con la natura, per aggregare e passare qualche ora in tranquillità, con gli amici o la famiglia.

“La riscoperta dello stare insieme in modo semplice, immersi nella natura, ha ricevuto il suo consenso. Dal primo al secondo appuntamento sono raddoppiate le presenze, con l’eccezionale partecipazione dei più piccoli. Un grazie a tutti e tutte le partecipanti che hanno sottolineato, con la loro presenza, la voglia di stare insieme ed in movimento. Un grazie alle associazioni presenti, al presidente dei Lions casellesi, il dottor Stefano Dinatale, ai ragazzi dell’oratorio e alla protezione civile”, sottolinea l’assessore allo Sport, Angela Grimaldi.

Claudio Martinelli

