Domenica 1 maggio il candidato del Partito Democratico, Paolo Gremo, ha ufficialmente presentato quello che sarà il simbolo della sua lista “Caselle per tutti”.

Lo ha fatto in Via Torino 32, all’interno della sede che verrà utilizzata per la campagna elettorale.

Al suo fianco c’erano Stefano Oggiano, segretario del Pd di Caselle, il Sindaco uscente, Luca Baracco, e l’assessore uscente Angela Grimaldi.

Gremo non è una new entry ma piuttosto una sorta di “usato sicuro”, è stato già assessore dal 2002 al 2007 (con Marsaglia Sindaco) e poi in giunta nelle ultime due amministrazioni Baracco prima [...]