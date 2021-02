CASELLE. Festa di Sant’Antonio Abate

Non è stata la solita festa di Sant’Antonio Abate, quella andata in scena a Caselle. Tutto si è condensato nella celebrazione religiosa, officiata nella parrocchia di Santa Maria dal parroco, don Claudio Giai Gischia, alla presenza degli agricoltori e dell’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Luca [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti