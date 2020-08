CASELLE. Emergenza sanitaria: 70mila euro ai negozi

Dopo aver stanziato 75mila euro per le utenze domestiche, l’Amministrazione Comunale di Caselle ha deliberato lo stanziamento di altri 70mila euro per aiutare le attività commerciali rimaste chiuse a seguito della pandemia da Coronavirus. L’agevolazione – che sarà calcolata su tre mesi – corrisponderà al 100% della parte variabile della tariffa e al 25% della parte fissa della tariffa. “Il diritto all’agevolazione sarà subordinato alla presentazione di apposita autocertificazione da parte del beneficiario e dovrà essere presentata entro il prossimo 31 ottobre. La scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione da parte delle utenze domestiche resta, invece, fissata, come già comunicato, al 30 settembre”, sottolinea il sindaco Luca Baracco.

Commenti