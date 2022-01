In questi giorni abbiamo sentito tanto parlare di Quirinale e, naturalmente, come sempre, non è mancata la così detta “ipotesi Amato” puntuale si presenta ad ogni nuova elezione del Presidente della Repubblica. Stesso schema, carica diversa, anche in quel di Caselle dove l’ex assessore della prima giunta Baracco, Mara Milanesio, viene designata come probabile candidata Sindaco ad ogni elezione per poi non candidarsi (neanche in lista) praticamente mai.

Poteva candidarsi già 5 anni fa, interrompendo il “regno di Baracco” ma non lo ha fatto.

Sempre 5 anni fa il suo nome era circolato tra gli [...]