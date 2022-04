La Società SMAT ha in corso importanti lavori finalizzati alla sostituzione delle condotte dell’acqua potabile ed al rifacimento di alcuni tratti di fognatura.

Questi interventi, che certamente stanno generando evidenti criticità per il traffico veicolare e la circolazione dei pedoni, risultano strategici per evitare il ripetersi delle ormai croniche carenze di acqua potabile in alcune ore della giornata, senza contare gli indubbi benefici correlati allo smaltimento dei reflui fognari.

I lavori hanno coinvolto, per prime, le vie Suor Vincenza e Aldo Moro.

Attualmente sono interessati i seguenti punti del Concentrico: Via Circonvallazione, nel tratto compreso tra [...]