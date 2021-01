CASELLE. Appartamento in fiamme, paura in via Gibellini

CASELLE. Appartamento in fiamme, paura in via Gibellini. Dramma sfiorato, nella mattinata di oggi, al civico 14 di via Gibellini a Caselle, dove ha preso fuoco un appartamento. L’allarme è scattato attorno alle 7, quando le fiamme si sono propagate nel bagno, dove era presente una lavatrice, andata verosimilmente [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti