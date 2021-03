CASELLE. Aeroporto: nel Recovery Plan non c’è il treno veloce per Torino

CASELLE. Aeroporto: nel Recovery Plan non c’è il treno veloce per Torino. Torino collegata con Caselle no, Torino collegata con Malpensa sì? Nel piano nazionale strategico da un miliardo di euro stilato dalla Rete Ferroviaria Italiana e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del Recovery Plan, [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti