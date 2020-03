CASELLE. Abusivo vendeva mascherine fuori dalla farmacia, denunciato

Vendeva le mascherine anti Coronavirus, in modo abusivo, fuori dalla farmacia. E’ successo nei giorni scorsi a Caselle.

Nei guai un 30enne torinese, denunciato dai carabinieri. Mai come in questo momento, le mascherine per proteggersi dal Coronavirus sono diventate merce rara. La maggior parte delle farmacie, infatti, ne sono sprovviste.

E le poche che arrivano, finiscono subito. Soprattutto quelle chirurgiche, solitamente usate negli studi medici.

Il 30enne si piazzava, spesso e volentieri, a pochi metri di distanza da una farmacia di Caselle, fermando i passanti e chiedendo loro se ne volessero qualcuna. Il tutto alla “modica” cifra di 5 euro l’una. Quando fino a poche settimane fa, con quella somma, si compravano pacchetti da 100 mascherine.

Qualche cliente della farmacia, a quel punto, ha deciso di chiamare i carabinieri. I militari della stazione di Caselle, dopo una breve indagine, riuscivano a sorprenderlo proprio mentre aveva appena venduto l’ultima che aveva con sé e che vendeva incurante di tutte le norme igienico-sanitarie: le vendeva indossando i guanti in lattice ma ogni mascherina era presa direttamente dalla busta e non confezionate singolarmente.

Di qui tutti gli accertamenti sull’ambulante, risultato abusivo. Inevitabile è scattata la denuncia.

