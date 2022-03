Domenica mattina la città è stata invasa da una grande marcia per la pace in Ucraina. Un evento organizzato da Luca Alberigo e Mara Milanesio (in foto). “Grazie a tutte e tutti – commenta Milanesio – per oggi, a partire dalle cittadine e dai cittadini, ai bambini, alle associazioni e a tutti i rappresentanti politici che hanno partecipato! Grazie!Caselle Torinese per la pace. Quasi 200 persone insieme in silenzio per lanciare un messaggio di pace. Grande partecipazione!”. Siamo in campagna elettorale e quindi è importante sottolineare come alla manifestazione ci fossero Andrea Fontana, [...]





