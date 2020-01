CASELETTE. Droga: lancia marijuana dal balcone, arrestato

I carabinieri suonano alla porta di un appartamento di Caselette (Torino) e il proprietario getta dal balcone sacchetti di nylon con 680 grammi di marijuana. L’uomo, 27 anni, mai un guaio con la giustizia, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti. In seguito a diverse segnalazioni, i carabinieri della compagnia di Rivoli l’hanno pedinato per alcuni giorni e l’hanno osservato mentre consegnava marijuana ai clienti. Un’operazione antidroga dei carabinieri è scattata anche a Venaria dove sono finiti in manette un 36enne di origine marocchina, trovato con oltre 200 grammi di hashish e con a carico un ordine di carcerazione per una rapina commessa il 15 luglio 2017, e un 33enne fermato con 300 grammi di stupefacente.

