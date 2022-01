Una boccata d’ossigeno per l’edilizia residenziale pubblica piemontese. E’ stata infatti approvata la graduatoria (dopo che la giunta regionale aveva dato il via libera a criteri e i requisiti) per la selezione degli interventi da finanziare nell’ambito del Programma «Sicuro verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica». Si tratta di un programma di grande rilevanza in linea con il percorso centrato sull’efficientamento e ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico nel rispetto dei criteri di sicurezza e di tutela ambientale.

