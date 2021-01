CASCINETTE. Le novità del primo anno di amministrazione Guarino

Tra i grandi progetti portati avanti in questi primi mesi di amministrazione del neoeletto sindaco, Davide Guarino, uno ha preso vita lunedì scorso 11 gennaio, giorno in cui la fibra ottica è arrivata in Municipio: “Ritengo l’arrivo della connessione veloce in paese, la spina dorsale di tutti i [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti