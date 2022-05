“Sabato sera, poco prima delle 19, 2 ragazzi di circa 14-15 anni sono entrati nella scuola di Cascinette ed hanno fatto quello che le immagini spiegano meglio di 1000 parole.

Non abbiamo potuto fare altro che accertare l’entità dei danni e rimboccarci le maniche per rimettere a lucido la scuola, ieri sera fino alle 22 e questa mattina dalle 8 fino all’ora di pranzo.

Circa 40 persone ci hanno aiutato e una decina di bambini hanno visto come la loro scuola prima è stata rovinata e poi, con l’auto di tutti, resa nuovamente agibile e pronta per le lezioni di domani.

I bambini ci hanno chiesto perché certe persone hanno fatto questo a loro, alla loro scuola, ai loro banchi e ai loro disegni.

Vorrei invitare i 2 ragazzetti artefici del vandalismo a spiegare ai bambini il perché di tutto questo.

Desidero ringraziare le maestre della scuola, i genitori dei bambini, i volontari della protezione civile e gli amici cascinettesi intervenuti per ripulire la nostra bella scuola.

Al sopralluogo dei Carabinieri, che ringrazio, seguirà la denuncia e credo che questo non rimarrà impunito.

Grazie a tutte le persone che hanno ridato una scuola pulita ai bambini” scrive il sindaco, Davide Guarino.

Commenti